Roller verletzt fünfjähriges Mädchen in Untersiggenthal AG schwer

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag bei einer Fussgängerquerung in Untersiggenthal AG von einem überholenden Roller erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Schöneggstrasse. Gemäss Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei vom Freitag wollte eine Frau mit drei Kindern die Fussgängerquerung passieren. Ein Auto stoppte, wurde jedoch von einem Rollerfahrer überholt. Dabei sei es zur folgenschweren Kollision mit dem Mädchen gekommen.

Das Mädchen befindet sich gemäss Mitteilung nicht in Lebensgefahr. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (sda)