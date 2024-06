Vor dem Bahnhof in Bern kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Mann wird bei Schlägerei auf Berner Bahnhofplatz verletzt

Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist in der Nacht auf Samstag auf dem Berner Bahnhofplatz ein Mann verletzt worden. Er erlitt Schnittverletzungen am Oberarm und am Kopf und wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten, erhielt letztere kurz nach 1.35 Uhr die Meldung von der Schlägerei. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, trafen sie auf den verletzten Mann, der von Drittpersonen betreut wurde.

Gemäss Aussagen hatten weitere an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligte Personen die Örtlichkeit kurz zuvor zu Fuss in unbekannte Richtung verlassen.

Die Einsatzkräfte stiessen kurze Zeit später in der Genfergasse auf vier auf das Signalement passende junge Männer. Diese wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und vorläufig festgenommen. Zur Klärung der Ereignisse hat die Polizei unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen. (sda)