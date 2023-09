Bild: kantonspolizei bern

Polizeirapport

Leiche einer vermissten Bergsteigerin im Berner Oberland gefunden

Fünf Wochen nach einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang in Grindelwald BE ist die Leiche einer vermissten Bergsteigerin gefunden worden. Es handelt sich um eine 30-jährige Österreicherin..

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. Die sterblichen Überreste ihres Begleiters waren bereits letzte Woche gefunden worden. Die beiden waren am 14. August in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn verschüttet worden. (sda)