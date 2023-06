Polizeirapport

70-jähriger Motorradlenker stirbt bei Selbstunfall in Zernez GR

Ein 70-jähriger Motorradlenker ist am Freitagnachmittag in Zernez GR in einem geraden Strassenstück auf die Gegenfahrbahn und in eine angrenzende Wiese gefahren. Trotz Erstversorgung durch Begleiter und ein Ambulanz- sowie ein Rega-Team starb er auf der Unfallstelle.

Der Mann war als zweitletzter in einer Sechsergruppe von Motorradfahrern auf der Ofenbergstrasse Richtung Hospiz unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Nachdem er von der Strasse abgekommen war, kam seine Maschine auf der Seite liegend auf der Wiese vor einem Wald zum Stillstand.

Bis zum Eintreffen der Rettungsdienste betreuten seine Begleiter und eine zufällig anwesende Ärztin den Verunglückten. Jede Hilfe für den Deutschen kam aber zu spät. Staatsanwaltschaft und Polizei leiteten eine Ermittlung zu den genauen Unfallursachen ein.

(dsc/sda)