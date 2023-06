Polizeirapport

Frau auf der Basler Dreirosenanlage beraubt und verletzt

Eine 45-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag auf der Basler Dreirosenanlage von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

Die Frau spazierte um etwa 15.30 Uhr nach einem Einkauf durch die Dreirosenanlage und wurde dort von einem Unbekannten angesprochen, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er habe ihre Umhängetasche verlangt und sie mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter flüchtete mit der Tasche in unbekannte Richtung.

Das verletzte Opfer nahm anschliessend das Tram bis an an die Grenze an der Burgfelderstrasse und meldete den Vorfall einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Dort wurde sie von der Sanität in die Notfallstation eingeliefert. (sda)