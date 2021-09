Schwerverletzter Mann nach Streit beim St. Galler Bahnhof gestorben

Der St. Galler Bahnhof Bild: KEYSTONE

Ein 20-jähriger Mann, der bei einem Streit in St. Gallen in der Nacht auf den 19. September schwer verletzt wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. Dies teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Der Tathergang wird noch untersucht.

Polizeipatrouillen hatten den schwer verletzten Schweizer am 19. September gegen 3 Uhr nachts auf der Bahnhofstrasse in St. Gallen gefunden. Ein 22-jähriger Deutscher war mittelschwer verletzt, ein weiterer 20-jähriger Schweizer leicht verletzt.

Die drei Männer dürften laut Polizei in eine Auseinandersetzung mit unbekannten Tätern geraten sein. Der genaue Tathergang sei weiterhin Gegenstand umfangreicher Ermittlungen, heisst es. Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft geleitet, beteiligt sind verschiedene Fachdienste der Kantonspolizei. (sda)