Polizeirapport

Täter fällt spazierende Frau in Sulz ZH an und verletzt sie schwer

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag in Sulz (Gemeinde Rickenbach ZH) eine Frau beim Spazierengehen angefallen und schwer verletzt. Er zerrte die 63-Jährige in ein Feld, fügte ihr schwere Verletzungen am ganzen Körper zu und liess sie regungslos liegen. Eine Passantin entdeckte das Opfer kurz nach Mittag.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, wie sie am Montag mitteilte. Der Angriff des Mannes geschah den bisherigen Ermittlungen zufolge unvermittelt auf der Rickenbachstrasse. Die Passantin alarmierte die Rettungskräfte. (sda)