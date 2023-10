Polizeirapport

Vier Verletzte bei Autounfall in Neerach

Bild: kapo zürich

Bei einem Selbstunfall mit einem Personenwagen in der Nacht auf Sonntag sind in Neerach vier Personen teils schwer verletzt worden. Ein Beifahrer auf dem Rücksitz wurde laut Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht auf der Umfahrungsstrasse von Neerach in Richtung Glattfelden, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Der 21-Jährige Lenker geriet aus bis dahin unbekannten Gründen in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus, dabei überschlug sich sein Fahrzeug und blieb neben der Strasse auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Weniger Glück hatten die zwei Mitfahrer auf dem Rücksitz: Sie erlitten schwere Verletzungen, einer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Eine der verunfallten Personen wurde mit dem Helikopter, die drei anderen mit Krankenwagen in verschiedene Spitäler gebracht.

Aufgrund des Unfalls musste die betroffene Strasse bis gegen 4.00 Uhr gesperrt werden, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Im Einsatz standen zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehr Höri-Hochfelden, die Stützpunktfeuerwehr Bülach, ein Notarzt und eine Ambulanz des Spitals Bülach, ein Rettungshubschrauber der Rega, drei Rettungswagen von Schutz und Rettung Zürich, die zuständige Staatsanwältin sowie ein privates Abschleppunternehmen. (sda)