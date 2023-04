Polizeirapport

Mit Pistole bewaffneter Mann überfällt Volg-Laden im Thurgau

Beim Überfall auf die Volg-Filiale in Roggwil TG hat ein Unbekannter am Samstag Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Er konnte zu Fuss flüchten. Die Kantonspolizei Thurgau erliess einen Zeugaufruf.

Dieser Mann wird gesucht. Bild: kantonspolizei thurgau

Der Mann habe gegen 05.15 Uhr beim Hintereingang der Filiale geklingelt, teilte die Polizei mit. Er habe die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld erzwungen.

Die Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Der Mann hatte sein Gesicht mit einer hellblauen Hygienemaske bedeckt. (sda)