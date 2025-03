Polizeirapport

Mann (44) stirbt nach Streit in Dietikon ZH – 30-Jähriger verhaftet

In den frühen Morgenstunden ist es in einer Wohnung in Dietikon am Sonntag zu einem mutmasslichen Tötungsdelikt gekommen.

bild: brk news

Kurz vor 1 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass in einer Wohnung ein lebloser Mann aufgefunden worden sei. Ein sofort ausgerücktes Rettungsteam sowie ein Notarzt konnten vor Ort nur noch den Tod des 44-jährigen Mannes feststellen.

In der Wohnung befand sich zudem ein 30-jähriger Mann, der im Verdacht steht, in die Tat verwickelt zu sein. Er wurde noch am Tatort von der Kantonspolizei Zürich festgenommen.

Gemäss ersten Erkenntnissen kam es in der Wohnung zu einem heftigen Streit. Wie genau der Mann ums Leben kam, ist derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch das Motiv ist bislang nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich umfangreiche Spurensicherungen vorgenommen. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand intensiver Ermittlungen. (hkl)