Polizeirapport

Mäusebussard verirrt sich in Basler Schuhladen

Die Feuerwehr hat am Freitag einen Mäusebussard aus einem Schuhgeschäft in Basel gerettet. Der Greifvogel hatte sich in einem Laden an der Greifengasse verirrt und fand den Weg nicht mehr heraus, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Braucht eher keine Schuhe: der Mäusebussard im «Dosenbach». Bild: Polizei BS

Die Berufsfeuerwehr erhielt um 12.30 Uhr die Meldung über den Mäusebussard im Schuhgeschäft «Dosenbach». Die ausgerückten Feuerwehrleute konnten den verängstigten Vogel einfangen und kurz darauf unverletzt im Naherholungsgebiet Lange Erlen in Freiheit entlassen. Der Mäusebussard war durch die offene Schiebetür in den Laden geraten, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.

(sda)