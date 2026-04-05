Polizeirapport

Schüsse beim Zürcher Sechseläutenplatz gemeldet – Polizei findet Patronenhülsen

In der Nacht auf Sonntag kam es beim Sechseläutenplatz zu einem Zwischenfall. Kurz nach 23.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über mögliche Schüsse ein, wie es in einer Polizeimitteilung heisst.

Vor Ort fanden die Patrouillen Patronenhülsen einer Schreckschusspistole. Sie wurden sichergestellt. Zeugen gaben an, dass sie während der Knallgeräusche mehrere Jugendliche oder junge Erwachsene Richtung Stadelhofen haben davonrennen sehen.

Über Verletzte gibt es bisher keine Kenntnisse. Die Ermittlungen zur Täterschaft laufen. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

Wer Angaben zum Vorfall im Bereich Sechseläutenplatz/Theaterstrasse oder zu den geflüchteten, möglicherweise involvierten Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden. (vro)