Leichenfunde in Merenschwand und Frankfurt: Gibt es einen Zusammenhang?

Polizeirapport

Leichenfunde in Merenschwand und Frankfurt: Möglicher Zusammenhang

Eine Frau aus Muri ist seit knapp zwei Wochen vermisst worden. In der Zwischenzeit ist ihre Leiche in Deutschland gefunden worden. Am Donnerstag teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass auch ihr Ehemann tot sei. Ein Zusammenhang der Ereignisse wird geprüft.

In Muri hat eine 44-jährige Frau seit dem 12. April als vermisst gegolten. Die Angehörigen sorgten sich seither sehr um die Frau und meldeten sich auch bei der «Aargauer Zeitung». Tags darauf wurde bekannt, dass ihr Auto beim Grenzübertritt nach Deutschland gesehen worden sei. Offenbar wollte die Frau zwei Söhne, die in der Nähe von Mannheim lebten, besuchen.

Am Donnerstag teilte die Kantonspolizei Aargau schliesslich mit, dass die Polizei in Frankfurt eine leblose Person gefunden habe. Die Leiche sei in einem Gewässer entdeckt worden. In der Mitteilung hiess es weiter:

«Inzwischen steht fest, dass es sich dabei um die Frau handelte, welche seit dem 12. April 2024 vermisst wurde.»

Die genauen Umstände würden aktuell durch die örtlichen Behörden geklärt. Die Polizei vor Ort steht in Kontakt mit der Kantonspolizei Aargau.

In der Folge gingen die Behörden auch weiteren Hinweisen im Kanton Aargau nach. Die Polizei klärte daher unter anderem auch die Verbindung zu ihrem 54-jährigen Ehemann ab. In einer Mitteilung dazu heisst es: Am Mittwochnachmittag wurde dieser dann von Einsatzkräften an seinem Wohnort ebenfalls tot aufgefunden.

Wie «ArgoviaToday» berichtet, hat ein Leserreporter am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in Merenschwand beobachtet. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat eine Untersuchung zur Klärung der Umstände eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft schreibt:

«Aufgrund der ersten Erkenntnisse ist ein Zusammenhang der beiden Funde nicht auszuschliessen.»

Die Klärung der Hintergründe zu den Todesfällen finde in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden aus Deutschland statt. (cri/aargauerzeitung.ch)