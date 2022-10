Polizeirapport

18-jähriger Raser muss Führerausweis am Prüfungstag abgeben

Am Tag seiner Autoprüfung ist ein 18-jähriger Lenker auf der Passstrasse in Bözberg AG mit 126 km/h statt wie höchstens erlaubt mit 80 km/h gerast. Die Polizei nahm dem Kosovaren den am Donnerstag erhaltenen Führerausweis gleich wieder ab.

Der in der Region wohnhafte Mann wurde zudem bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Aus dem Verkehr zog die Polizei bei der Tempokontrolle auch einen 20-jährigen Deutschen, der 127 km/h auf dem Tacho hatte. Ein 74-jähriger Lenker durfte weiterfahren, obwohl er mit 115 km/h erwischt worden war. (yam/sda)