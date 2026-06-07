Polizeirapport

Oberdorf BL: Traktor überschlägt sich – Fahrer verletzt

Ein 21-jähriger Lenker ist am Samstagnachmittag in Oberdorf BL unter einem Traktor eingeklemmt worden. Ein Helikopter flog ihn mit Verletzungen ins Spital.

Der Mann war kurz nach 15.45 Uhr im Gebiet Benkenmatt mit Landarbeiten beschäftigt. Dabei geriet sein Oldtimer-Traktor an einem steilen Hang ins Rutschen und überschlug sich, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Der 21-Jährige wurde unter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt. Nur durch den Einsatz von weiteren Traktoren konnte der Oldtimer angehoben und der Verunfallte befreit werden.

Der Traktor hat sich beim Unfall überschlagen. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der verletzte junge Mann mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Neben der Sanität stand bei der Bergung auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die genauen Umstände des Unglücks sind noch nicht abschliessend geklärt. Die Polizei hat zur Ermittlung des exakten Unfallhergangs eine Untersuchung eingeleitet. (sda)