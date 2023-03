Polizeirapport

Nackter Mann beisst in Steinhausen ZG einen Polizisten

In Steinhausen ZG ist ein Polizist auf offener Strasse von einem Mann in die Hand gebissen worden. Nach Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und rannte nackt durch Steinhausen.

Die Polizei versuchte den Mann zu kontrollieren, worauf dieser zugebissen hat. Bild: KEYSTONE

Eine Polizeikontrolle habe den Mann kontrollieren und vor neugierigen Blicken schützen wollen, hiess es in der Mitteilung. Er sei aber davongerannt. Als er später von den Polizisten arretiert wurde, habe er einem von ihnen in die Hand gebissen.

Beim Mann handelte es sich um einen 28-Jährigen aus Afghanistan. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Notfallpsychiatrie aufgeboten. Diese wies ihn in eine psychiatrische Einrichtung ein. Er habe noch nicht befragt werden können, teilten die Strafuntersuchungsbehörden mit. (saw/sda)