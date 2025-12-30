Polizeirapport

Zwei Brände im gleichen Gebäude in Langendorf SO: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr hat am Montagabend erneut einen Brand im Dachstock eines leerstehenden Firmengebäudes in Langendorf SO gelöscht. Die Solothurner Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Dienstag mitgeteilt hat.

Der Brand wurde der Polizei vor 22.30 Uhr gemeldet und die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, wie es heisst. Verletzt worden sei niemand.

Der erste Brand im Oktober 2025. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Bereits am 23. Oktober hatte es am gleichen Ort, ein unbewohntes Gebäude auf dem Delta-Areal, gebrannt und auch da geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie sie schreibt. Sie habe im Zusammenhang mit den Brandfällen in Langendorf und Umgebung umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.

Der betroffene Gebäudekomplex wird derzeit abgerissen. Es ist geplant, dass auf dem Grundstück eine Wohnüberbauung entsteht. (sda)