Polizeirapport

Mann wird in Zürcher Tram eingeklemmt und 50 Meter mitgeschleift

In Zürich ist am Freitagmorgen ein Mann in der Tür eines Trams eingeklemmt und rund 50 Meter mitgeschleift worden. Der 31-Jährige wurde mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Tramlinie 9. Bild: KEYSTONE

Der Unfall ereignete sich, als ein Tram der Linie 9 am Freitagmorgen um 6.45 Uhr von der Haltestelle Luchswiesen abfuhr, wie die Stadtpolizei mitteilte. Der Unfallhergang ist noch unklar. (saw/sda)