Polizeirapport

Afghane nach Angriff in Appenzeller Bahn in Untersuchungshaft

(Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll am letzten Samstag einen 70-jährigen Mann angegriffen und leicht verletzt haben. Der Angreifer wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Ausserrhoder Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

In einem Zug der Appenzeller Bahnen auf der Strecke von St. Gallen nach Speicher sei es am letzten Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, heisst es in der Mitteilung. Ein 31-jähriger, vorläufig aufgenommener afghanischer Staatsbürger, attackierte einen 70-jährigen Mann.

Dank dem Eingreifen einer Drittperson konnten Täter und Opfer getrennt werden. Wenige Stunden danach wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Der 31-Jährige ist bereits zweimal wegen einfacher Körperverletzung rechtskräftig per Strafbefehl verurteilt worden.

Wegen einer möglichen psychischen Erkrankung und der damit verbundenen Wiederholungsgefahr habe die Staatsanwaltschaft entschieden, die Untersuchungshaft vorerst aufrechtzuerhalten und ein forensisch-psychiatrisches Gutachten einzuholen, heisst es weiter. Es gehe dabei um eine Einschätzung zu den künftigen Gefahren, die vom mutmasslichen Täter ausgehen und welche Massnahmen es geben könnte. (sda)