Aargauer Polizei stoppt 19-jährige Raserin bei Seon AG

Die Aargauer Kantonspolizei schreibt in einer Mitteilung vom Montag von einer "massiven Tempoüberschreitung: Eine 19-jährige Neulenkerin ist am Sonntag im Ausserortsbereich zwischen Seon und Schafisheim mit Tempo 144 gerast.

Die Staatsanwaltschaft eröffne nun eine Untersuchung gegen die Junglenkerin. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz verbleibt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 60 km/h, wie es in der Mitteilung heisst. Die 19-Jährige habe damit den sogenannten Raserartikel erfüllt. Die Polizei nahm der Schweizerin den Führerausweis auf Probe vor Ort ab und schaltete umgehend die Staatsanwaltschaft ein.

Die Kantonspolizei hatte am Sonntagnachmittag auf der Ausserortsstrecke, auf das übliche Tempo 80 gilt, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Das Lasermessgerät der Polizei registrierte die Frau kurz nach 14.30 Uhr. (sda)