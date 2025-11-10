Polizei verhaftet nach Verfolgungsfahrt in Würenlos AG zwei Männer

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau in Würenlos AG nach einer Verfolgungsfahrt zwei Personen festgenommen. Diese hatten versucht, sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen und dabei einen Selbstunfall verursacht.

Nach einer Verfolgung durch die Polizei kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke in der Ausfahrt Wettingen. (Symbolbild) Bild: sda

Eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich wollte am Montagmorgen um 04.30 Uhr kurz nach dem Gubristtunnel ein Fahrzeug anhalten, das aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Der Lenker reagierte nicht und beschleunigte stattdessen nach der Ausfahrt Dietikon stark.

Auf Höhe des Rastplatzes Würenlos fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau auf die Autobahn auf. Als das flüchtige Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbeifuhr, nahmen die Aargauer Polizisten die Verfolgung auf. Kurz darauf kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke in der Ausfahrt Wettingen.

Bei den Autoinsassen handelte es sich um einen 28-jährigen und einen 33-jährigen Albaner. Einer der beiden wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ins Spital gebracht. Die Hintergründe der Flucht werden durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt. (sda)