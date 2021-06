Rangierlok schiebt Postauto 8 Meter über die Geleise – mehrere Personen leicht verletzt

Schweiz

Polizeirapport

Trimmis: Rangierlok schiebt Postauto 8 Meter über die Geleise



Crash in Trimmins: Am Montagnachmittag wollte ein Postautochauffeur die Gleise beim Bahnhof Untervaz überqueren. Gleichzeitig näherte sich eine Rangierlokomoktive mit einigen Güterwagen. Die Lokomotive krachte in die linke Seite des Postautos und schob dieses rund acht Meter vor sich her.

Bild: Kapo GR

Im Postauto befanden sich rund zehn Personen, wie die Kantonspolizei Graubünden schreibt. Zwei oder drei von ihnen sollen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen haben.

Der Sachschaden am Postauto beträgt rund dreissigtausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

