Polizeirapport

Unbekannte Person stirbt bei Unfall auf der Axenstrasse

Eine unbekannte Person mit ausländischem Nummernschild ist in der Nacht auf Freitag auf der Axenstrasse in Sisikon UR tödlich verunfallt. Nach einer Kollision mit Baustelleneinrichtungen brannte ihr Auto komplett aus. Die Person verstarb auf der Unfallstelle.

Zum Hergang des Unfalls und zur Identität des Todesopfers laufen die Ermittlungen, wie die Urner Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei am Freitag gemeinsam mitteilten.

Das Unfallauto war in Richtung Flüelen unterwegs. Kurz nach 1 Uhr überquerte es im Bereich Rüteli, nach der Buggitalgalerie, beide Fahrbahnen und stiess mit den Baustelleneinrichtungen zusammen. Darauf geriet das Auto in Brand.

Im Einsatz standen auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, das Amt für Umwelt sowie ein Bestattungs- und ein Abschleppunternehmen. (sda)