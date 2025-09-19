Verunfalltes Auto im Gotthard.

Polizeirapport

Bei einer Kollision im Gotthardtunnel werden zwei Personen verletzt

Im Gotthardstrassentunnel sind am Freitagmorgen zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der Tunnel war wegen des Unfalls zwei Stunden lang gesperrt.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, überfuhr ein Automobilist um 08:15 Uhr kurz vor der Tunnelausfahrt in Göschenen UR die doppelte Sicherheitslinie und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Die beiden Verletzten wurden von der Ambulanz ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von 40'000 Franken. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, hiess es in der Mitteilung. (sda)