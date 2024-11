Polizeirapport

Amok-Alarm sorgt für Grossaufgebot in Dielsdorf ZH – Polizei gibt Entwarnung

In der Zürcher Gemeinde Dielsdorf läuft am Freitagmittag ein Grosseinsatz der Polizei. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte dies gegenüber diversen Medien. Auslöser soll ein Amok-Alarm an einer Schule gewesen sein.

Wie «20 Minuten» schreibt, handelt es sich dabei um einen Fehlalarm. «Es bestand nie eine Gefahr für die Schüler oder die Bevölkerung», bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Zeitung.

Mehr folgt in Kürze ...