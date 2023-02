Polizeirapport

Aarau: Frau vertreibt fremden Mann aus Wohnung

Ein 36-jähriger Mann ist am Freitag in einer unverschlossenen Wohnung in Aarau erschienen. Die Bewohnerin vertrieb ihn. Wenige Stunden später nahm die Polizei den Eindringling vorläufig fest.

Der Vorfall ereignete sich um 17 Uhr an der Bachstrasse. Nachdem die Mieterin der Wohnung den Mann vertrieben hatte, rief eine Nachbarin die Polizei, wie die Behörden am Samstag in einer Mitteilung schrieben.

Mehrere Polizeipatrouillen suchten anschliessend nach dem Mann. Auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Schliesslich fanden sie ihn um 20.30 Uhr als Beifahrer in einem Fahrzeug in Buchs und nahmen ihn sowie die 24-jährige Autofahrerin vorläufig fest.

Gegen die im Kanton St. Gallen wohnhafte Lenkerin und den 36-jährigen Eindringling aus dem Kanton Aargau nahm die Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine entsprechende Untersuchung.

(yam/sda)