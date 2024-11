Polizeirapport

Bündner Polizei schnappt vier Drogendealer

Die Kantonspolizei Graubünden hat vier Drogendealer im Grossraum Chur verhaftet und dabei rund ein Kilo Heroin und Kokain sichergestellt. Alle vier Männer stammen aus Albanien. Zwei von ihnen wurden bereits ausgeschafft.

Die Festnahmen der 19 bis 39 Jahre alten Männer sei zwischen Ende August und Ende Oktober erfolgt, hiess es in einer Mitteilung der Polizei vom Montagmorgen.

Der 21-jährige Dealer sei im August in Domat/Ems verhaftet worden. Kurz darauf gelang es den Behörden, in Felsberg den 19-Jährigen festzunehmen. Im Oktober folgten dann die Festnahmen des 25-Jährigen in Bonaduz und des 39-Jährigen in Maienfeld.

Bei ihnen fanden die Beamten 745 Gramm Heroin, 315 Gramm Kokain im Wert von über fünfzigtausend Franken, Streckmittel und 7760 Franken in bar. Die Dealer müssen sich nun vor der Justiz verantworten, wobei zwei von ihnen bereits aus dem Land gewiesen wurden. (dab/sda)