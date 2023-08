Polizeirapport

9-jähriges Mädchen stirbt bei Badeunfall in der Limmat

In Dietikon im Kanton Zürich ist ein neunjähriges Mädchen in der Limmat ertrunken. Ein Grossaufgebot von Kantonspolizei, Rettungskräften und Feuerwehren aus der Region war mit zwei Helikoptern am frühen Donnerstagabend im Einsatz.

Die Meldung war kurz vor 18.00 Uhr bei der Kantonspolizei Zürich eingegangen, wie ein Sprecher am Abend gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Das Mädchen konnte wenig später nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. (dab/sda)