Zwei Verletzte bei Brand nahe Autobahnraststätte Kemptthal

Zwei Feuerwehrleute haben sich am Sonntagnachmittag beim Löschen des Brandes eines Bürogebäudes in der Nähe der Autobahnraststätte Kemptthal in Lindau ZH leicht verletzt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache war am Abend nicht bekannt.

Der Brand auf dem Dach wurde kurz vor 17 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die ausgerückten Feuerwehrleute konnten die Flammen auf dem Dach rasch unter Kontrolle bringen. So verhinderten sie, dass das Holzgebäude ganz ausbrannte.

Die beiden Feuerwehrleute erlitten Schnittverletzungen und mussten in Spitalpflege gebraucht werden. Über eine Verkehrsmeldung warnten die Behörden die Verkehrsteilnehmer auf der nahen Autobahn A1 vor einer möglichen Sichttrübung.

Nach Polizeiangaben dürfte der Sachschaden hunderttausend Franken weit übersteigen. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei sucht nach der Brandursache. (sda)