Polizeirapport

Kind bei Garagenunfall in Stallikon ZH lebensbedrohlich verletzt

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Freitagabend bei einem Unfall mit einem Auto in einer Sammelgarage in Stallikon ZH lebensbedrohlich verletzt worden. Aus am Samstag noch ungeklärten Gründen kollidierte ein in die Garage fahrendes Auto mit dem Kind, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der 49-jährige Autofahrer fuhr um ca. 17.30 Uhr in die private Sammelgarage, um zu parkieren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mädchen, dass sich in der Garage aufgehalten hatte. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte.

Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts aufgeboten. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft untersucht.

(dsc/sda)