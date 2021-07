Schweiz

Polizeirapport

Taucher bei Werft in Saint-Aubin NE bewusstlos im Wasser



Taucher bei Werft in Saint-Aubin NE bewusstlos im Wasser

Am Donnerstagabend ist in der Nähe der Werft in Saint-Aubin NE ein Taucher verunfallt. Er wurde gerettet und in ein Spital geflogen.

Der Mann trieb etwa 60 Meter vom Ufer entfernt bewusstlos im Wasser, wie die Kantonspolizei Neuenburg am Freitag mitteilte. Taucherkollegen hätten den Mann ans Ufer gebracht. Danach habe sich ein Ambulanz-Team und der medizinische Notfalldienst um ihn gekümmert, ehe er von der Rega ins Spital in Lausanne geflogen worden sei. Die Seebrigade der Waadtländer Polizei untersucht den Unfall unter der Leitung des Neuenburger Staatsanwalts. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung