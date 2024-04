Polizeirapport

Hund bricht in Wünnewil FR aus Zwinger aus und beisst zwei Mädchen

Ein Schäferhund ist in Wünnewil FR aus einem Zwinger ausgebrochen und hat zwei Mädchen spitalreif gebissen. Der zwölf Jahre alte Hund wurde nach dem Vorfall vom Sonntag auf Anordnung des Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in Absprache mit dem Besitzer am Montag eingeschläfert, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Ein Mädchen erlitt demnach Verletzungen an einem Arm, das zweite Kind an einer Hand, am Brustkorb und an der Nase. Rettungssanitäter brachten die Kinder mit der Ambulanz in ein Spital. Sie waren laut Polizei ausser Lebensgefahr.

Zum Angriff gekommen war es, als die beiden Kinder am Sonntagnachmittag zusammen mit zwei weiteren Mädchen und einem Erwachsenen den Hühnerstall eines Nachbarn besuchten. Der Hund brach aus seinem schlecht verriegelten Zwinger in unmittelbarer Nähe des Stalls aus und griff die Kinder an. Der Besitzer des Hundes, ein 62-jähriger Mann, griff laut Polizei schnell ein. Er konnte das Tier unter Kontrolle bringen.

Warum es zu dem Zwischenfall kam, war zunächst unklar. Die Mädchen hatten laut Polizei den Hühnerstall zuvor mehrmals mit Erlaubnis des Besitzers besucht. (rbu/sda)