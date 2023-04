Polizeirapport

Person stirbt bei Wohnungsbrand in Zürich

Bei einem Dachstockbrand ist am Donnerstagmorgen im Zürcher Stadtkreis 4 eine Person gestorben. Die Identität der Person und die Brandursache stehen noch nicht fest.

Den Brand an der Hohlstrasse hatte ein Passant kurz nach 2 Uhr gemeldet, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Wohnung im Dachgeschoss in Vollbrand. Das Wohnhaus wurde sofort evakuiert.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten, und brachte den Brand unter Kontrolle. Während den Löscharbeiten stiessen die Rettungskräfte auf die verstorbene Person. Weitere Personen wurden gemäss Polizeiangaben nicht verletzt.

Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses konnten wieder in ihre vier Wände zurückkehren. Zwei Wohnungen sind aber nicht mehr bewohnbar. Durch den Brand entstand ein hoher Sachschaden. (sda)