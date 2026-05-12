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Polizeirapport

Fussgängerin stirbt im Spital nach Velo-Kollision in Birsfelden BL

Eine verunfallte 77-jährige Fussgängerin ist zwischenzeitlich im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mit. Die Frau wurde am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren.

Die Seniorin war um 17.30 Uhr mit einer Personengruppe in der Hofstrasse unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen geriet eine 56-jährige Velofahrerin aufs Trottoir und prallte mit der Gruppe zusammen. Dabei wurde die 77-jährige Fussgängerin zu Boden geschleudert. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (pre/sda)