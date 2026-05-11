Polizeirapport

Fussgängerin bei Velo-Kollision in Birsfelden BL schwer verletzt

Eine Fussgängerin ist am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren worden und hat sich dabei schwer verletzt. Die Sanität brachte die 77-jährige Fussgängerin ins Spital, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Die Seniorin war kurz 17.30 Uhr mit einer Personengruppe in der Hofstrasse unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen geriet eine 56-jährige Velofahrerin aufs Trottoir und prallte mit der Gruppe zusammen. Dabei wurde die 77-jährige Fussgängerin zu Boden geschleudert, wie es im Communiqué heisst. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (dab/sda)