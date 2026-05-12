Nur Schürfungen und Prellungen – der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. bild: keystone

Polizeirapport

Alkoholfahrt endet in Bremgarten AG mit Totalschaden

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Bremgarten AG einen Selbstunfall verursacht. Der Lenker zog sich nur Schürfungen und Prellungen zu, verursachte aber Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Die aufgebotene Patrouille habe am Montagabend auf der Badenerstrasse ausgangs Bremgarten ein «Bild der Zerstörung» vorgefunden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. So sei der Wagen demoliert am Strassenrand gestanden, darunter verkeilt eine verbogene Strassenlampe.

Wie sich gezeigt habe, sei der 34-jährige Pole aus dem Freiamt in Richtung Eggenwil fahrend mehrfach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auch auf die Gegenfahrbahn geraten. Danach sei er gegen mehrere Randleitpfosten, eine Signaltafel, einen Grenzstein sowie gegen die Strassenlampe geprallt.

Eine Ambulanz brachte ihn laut Medienmitteilung zur Untersuchung ins Spital. Dort habe er eine Blutprobe abgeben müssen.

Das «Bild der Zerstörung». bild: keystone

Der Abschleppdienst habe das Wrack mit einem Kran geborgen. Um die auf rund 200 Metern verdreckte und mit Steinen übersäte Fahrbahn zu reinigen, sei eine Putzmaschine angerückt. Die Bergungsarbeiten hätten bis gegen drei Uhr angedauert.

Zuvor war der Lenker kurz nach 23.30 Uhr anderen Automobilisten durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen, wie es in der Medienmitteilung weiter hiess. Die anderen Automobilisten hätten beobachtet, wie der Wagen in Bremgarten einen Bahnübergang passiert und dabei die sich senkende Bahnschranke gestreift habe.

Noch während die alarmierte Polizei nach dem Auto gefahndet habe, habe dessen Lenker einige Minuten später selbst den Polizeinotruf betätigt und den Unfall gemeldet. (pre/sda)