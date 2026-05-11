Polizeirapport

Mann stirbt bei Wanderunfall im Wallis

Ein 38-jähriger Franzose ist bei einer Wanderung im Unterwallis am Samstag ums Leben gekommen. Er stürzte beim Aufstieg zum Col du Bonhomme oberhalb von Orsières VS in die Tiefe.

Im Kanton Wallis kam es zu einem tödlichen Unfall. Bild: kantonspolizei wallis

Sein Begleiter alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, wie die Walliser Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Montag mitteilten. Diese wurden mit einem Helikopter von Air-Glaciers an den Unfallort geflogen. Sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (dab/sda)