Polizeirapport

Zürcher Polizei verhaftet fünf Personen bei Geldwäscherei-Aktion

Die Zürcher Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich haben Ende April fünf Personen wegen bandenmässiger Geldwäscherei verhaftet. Die Beschuldigten sollen systematisch Gelder verbrecherischer Herkunft in Millionenhöhe ins Ausland transferiert haben

Das Geld stammte vor allem aus Betrugsdelikten und dem Drogenhandel, wie die Zürcher Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Transfers seien über ein ausgeklügeltes System mit Kryptowährungen und fiktiven Unterlagen verschleiert worden. Dadurch habe sich die Täterschaft unter anderem der banden- und gewerbsmässigen Geldwäscherei schuldig gemacht.

Am 28. April fanden sieben Hausdurchsuchungen in der Schweiz und eine weitere in Deutschland statt. Dabei wurden Beweismittel sowie hohe Vermögenswerte beschlagnahmt. Insgesamt waren über 100 Polizeikräfte im Einsatz.

Vier Personen in Haft

Zurzeit befinden sich drei Beschuldigte in Untersuchungshaft und einer in Auslieferungshaft. Die Aktion erfolgte in Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften und Polizeikorps der Kantone Waadt, St. Gallen, Basel und Genf.

Auch deutsche Strafverfolgungsbehörden und die US-amerikanische Drug Enforcement Administration (DEA) waren beteiligt. Zudem wurde die Aktion über Europol mit gleichzeitig stattfindenden Aktionen in Frankreich, Griechenland und Nigeria koordiniert.

Die Aktion erfolgte in Abstimmung mit einem gleichentags geführten Schlag gegen eine kriminelle Gruppierung aus Nigeria. Bei dieser waren zehn Männer verhaftet worden. Sie sollen unter anderem Liebesbetrug begangen haben, wie die Staatsanwaltschaft zu einem früheren Zeitpunkt mitteilte. (hkl/sda)