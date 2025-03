Polizeirapport

Frau in Seuzach aus dem Fenster gestossen

In Seuzach ist am Mittwochvormittag eine Frau aus einem Fenster gestossen worden. Sie wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht. Dieses konnte sie mittlerweile wieder verlassen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 9.20 Uhr in einer Heimstätte in Seuzach, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich wurde per Telefon gemeldet, dass eine Frau aus dem Fenster gestossen worden sei. Die 30-jährige Italienerin wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Spital transportiert. Die Frau war als Besucherin im Heim.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der mutmasslichen Täterin um eine 25-jährige Schweizerin handelt, die in der Heimstätte wohnt. Sie wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf versuchte vorsätzliche Tötung beantragt. Der Tathergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. (dab/sda)