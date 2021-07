Schweiz

Polizeirapport

Tödlicher Verkehrsunfall in Château-d'Oex in Waadt



Tödlicher Verkehrsunfall in Château-d'Oex: 22-jähriger überschlägt sich mehrfach

Ein 22-jähriger Schweizer ist am Samstagmorgen gegen 5.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Château-d'Oex VD ums Leben gekommen. Er kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Strasse ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und landete in einem Feld.

Die Rettungskräfte konnten beim Fahrer, der allein in seinem Auto unterwegs war, nur noch den Tod feststellen, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)

