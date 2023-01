Polizeirapport

Lieferwagen rammt Auto – Frau in Schiers GR schwer verletzt

Bild: Kapo gr

Ein 36-jähriger Lieferwagenfahrer ist am Donnerstag in Schiers mit dem Auto einer 37-Jährigen zusammengestossen. Die Frau war dabei, auf die Nationalstrasse abzubiegen. Beim Unfall wurde sie schwer verletzt.

Der Lieferwagenfahrer war um 12.15 Uhr auf der Nationalstrasse in Richtung Landquart unterwegs, als die Autofahrerin von Schiers her kommend links in Richtung Klosters abbog. Dabei kollidierte der Lieferwagen frontal mit der linken Seite des Autos, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb.

Die Autofahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshelikopter brachte sie nach Chur ins Kantonsspital. Der Lieferwagenfahrer wurde zur Kontrolle ins Spital Schiers gefahren. (sda)