Polizeirapport

Unfall im Simmental mit Reisecar und Lastwagen – Helikopter im Einsatz

In der Nähe von Weissenburg im Simmental ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall zwischen Oberweil und Därstetten. Das berichtete «TeleBärn» mit Bestätigung eines Einsatzes der Polizei. Ein Reisecar und ein Lastwagen sollen in den Unfall verwickelt sein.

Laut «20 Minuten» seien 15 Ambulanzen und sogar Rega-Helikopter im Einsatz. Die Simmentalstrasse sei gesperrt, der Verkehr werde umgeleitet.

Update folgt ...

(hkl)