Polizeirapport

Jugendlicher in Kappel SO mit Schussverletzung aufgefunden

In der Solothurner Gemeinde Kappel ist am Samstagabend ein Jugendlicher mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Er sei daraufhin in ein Spital gebracht worden, so die Kantonspolizei.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es zu einer Schussabgabe durch eine Drittperson gekommen sein. Die Ermittlungen laufen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...