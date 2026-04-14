Polizeirapport

Schwerer Unfall auf der A3 bei Urdorf – mehrere Verletzte, Autobahnabschnitt gesperrt

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 bei Urdorf sind am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Norden ist gesperrt.

Unter anderem sei auch ein Lastwagen in den Unfall involviert, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im Einsatz stand neben Rettungsfahrzeugen auch ein Rettungshelikopter. Weitere Details konnte der Sprecher derzeit noch nicht nennen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn A3 zwischen Urdorf-Süd und Urdorf-Nord. Die Autobahn in Richtung Norden ist laut Kantonspolizei gesperrt. Sie empfiehlt, das Gebiet grossräumig zu umfahren. (dab/sda)

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