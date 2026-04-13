Ein Mann ist vor der Kantonspolizei St.Gallen geflüchtet. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Polizeirapport

Thal SG: Häftling flüchtet in Handschellen während Transportvorbereitung

Vor rund einer Woche hat die Kantonspolizei St.Gallen einen international zur Verhaftung ausgeschriebenen, 41-jährigen Österreicher angehalten. Er wurde beim Polizeistützpunkt Thal inhaftiert.

Am Montagmorgen, kurz vor 9:30 Uhr, sollte der Mann nach Österreich transportiert werden. Im Rahmen dessen flüchtete der vorne mit Handschellen gebundene Mann zu Fuss ab dem Polizeistützpunkt Thal.

In der Folge wurde umfassend mit mehreren Patrouillen, Drohnen und Diensthunden sowie mit Unterstützung von Partnerorganisationen und einem Polizeihelikopter der Landespolizeidirektion Vorarlberg im Grenzraum zu Österreich nach dem Flüchtigen gefahndet.

Bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung blieb die Fahndung erfolglos und dauert an. Vom Mann geht keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. (cma)