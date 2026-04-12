Polizeirapport

Hergang noch unklar: E-Trottinettfahrerin verletzt sich in Zürich lebensbedrohlich

In Zürich ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend lebensbedrohlich verletzt worden. Sie war zuvor mit einem Elektrotrottinett unterwegs gewesen.

Die Stadtpolizei sei kurz nach 17.30 Uhr zu einem Unfall bei der Badenerstrasse im Kreis 4 gerufen worden, teilte diese am Sonntag mit. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine lebensbedrohlich verletzte 48-jährige E-Trottinettfahrerin, die zuvor aus noch unbekannten Gründen gestürzt war.

Sie wurde durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich medizinisch erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht. Der Unfallhergang sei noch unklar und werde nun durch die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Letztere sucht Zeugen des Unfalls. (sda)