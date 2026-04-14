Ein Lastwagen fuhr auf der Autobahn A3 in Richtung Basel auf eine stehende Kolonne auf. Bild: kapo zürich

Polizeirapport

Schwerer Unfall auf der A3 bei Urdorf – Lastwagen fährt in stehende Kolonne

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 bei Urdorf sind am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn ist in Richtung Norden gesperrt.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, fuhr ein 33-Jähriger mit einem Lastwagen auf eine stehende Fahrzeugkolonne auf. «Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei hintersten Personenwagen ineinandergeschoben», schreibt die Polizei.

«Insgesamt habe ich drei beteiligte Autos und einen Lastwagen gesehen», schildert ein Augenzeuge gegenüber dem Blick. Und weiter: «Ein Auto war total zerquetscht. Im Innern haben sich noch Personen befunden.»

Autobahn für Stunden gesperrt

Das bestätigt auch die Polizei: «Die beiden erwachsenen Insassen des hintersten Fahrzeugs mussten durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitten schwere Verletzungen.» Auch ein 18 Monate altes Kind wurde beim Unfall leicht verletzt. Insgesamt gab es vier Verletzte, alle wurden ins Spital transportiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn A3 zwischen Urdorf-Süd und Urdorf-Nord. Die Autobahn in Richtung Norden wurde für mehrere Stunden gesperrt, es kam zu einem grösseren Stau. Auch auf dem umliegenden Strassennetz kam es zu Verkehrsbehinderungen. (leo/dab/sda)