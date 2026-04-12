Polizeirapport

Minderjähriger ohne Kontrollschild fährt Polizei davon und in Baum

Nach der Flucht in Mosseedorf vor der Polizei mit einem Auto ohne Kennzeichen ist für einen Minderjährigen die Fahrt in der Nacht auf Sonntag mit dem Prall gegen einen Baum zu Ende gegangen. Verletzt wurde niemand.

Nach einem Hinweis stellte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern kurz vor 0.20 Uhr ein entsprechendes Auto fest, das auf die Eichenstrasse in Richtung Tannackerstrasse einbog, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hiess. Die Polizei forderte den Lenker daraufhin zum Anhalten auf. Der Autofahrer entzog sich jedoch der Kontrolle.

Stattdessen ergriff er die Flucht. Während der Fahrt missachtete er unter anderem Verkehrssignalisationen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Das Auto kollidierte mit einem Randstein und wurde dabei beschädigt. Dennoch setzte der junge Mann seine Flucht fort und fuhr in ein angrenzendes Waldgebiet. Dort verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum.

Der minderjährige Autofahrer konnte anschliessend angehalten werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Er muss sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (hkl/sda)