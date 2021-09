Schweiz

Polizeirapport

Aarwangen: Lastwagen kippt, Kartoffeln entleeren sich neben die Strasse



Lastwagen kippt in Aarwangen – Kartoffeln kullern auf den Boden

Bild: Kantonspolizei Bern

In einer Kurve der Jurastrasse in Aarwangen BE ist am Donnerstagmorgen ein mit Kartoffeln beladener Lastwagen umgekippt. Die LKW-Lenkerin blieb beim Unfall unverletzt, doch die geladenen Kartoffeln landeten neben der Strasse auf dem Boden.

Wie die Berner Kantonspolizei mitteilte, ist noch unklar, wieso das Fahrzeug kippte.

Die Jurastrasse musste nach dem Unfall gesperrt werden. Zur Bergung und für den Abtransport der Kartoffeln kamen mehrere landwirtschaftliche Gefährte zum Einsatz.

Der Lastwagen musste mittels eines Krans aufgerichtet und in der Folge abgeschleppt werden. Die Ölwehr der Feuerwehr Langenthal wurde zur Bindung von ausgelaufenem Diesel aufgeboten. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Der Unfallhergang wird zur Zeit durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

(yam/sda)

