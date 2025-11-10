Mann tötet in Truttikon ZH seine Ehefrau und dann sich selbst

Am Sonntagabend sind in einem Wohnhaus in Truttikon ZH eine tote Frau und ein toter Mann aufgefunden worden. Momentan wird gemäss der Polizei von einem Tötungsdelikt sowie einem Suizid ausgegangen.

Kurz nach 17 Uhr alarmierte die Tochter die Einsatzzentrale, nachdem sie ihre Eltern leblos im Wohnhaus entdeckt hatte. Nach aktuellem Kenntnisstand dürfte der 78-jährige Ehemann seine 65-jährige Ehefrau und danach sich selbst getötet haben. Beide Verstorbenen waren Schweizer Staatsangehörige.

